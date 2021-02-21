В Краснодаре по требованию Роспотребнадзора отменили ультрамарафон Hard Run

Власти Краснодара запретили проводить ежегодный городской ультрамарафон Hard Run, который должен был состояться 21 февраля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. В нем указано, что решение принято по требованию Роспотребнадзора.

На сайте организатора забега сообщается, что участникам марафона предлагают пробежать забег в формате онлайн. Медали бегунам будут вручать согласно преодоленной дистанции по треку. Также дистанцию можно пробежать 22 февраля и прислать запись трека на почту.

По словам организаторов, забег был внесен в календарный план регионального минспорта, но Роспотребнадзор запретил проведение мероприятия в субботу после обеда, когда большинство участников приехали в город, получили стартовые пакеты, а на главной площади города уже был смонтирован стартовый городок.

Легкоатлетический забег Hard Run на 50 тыс. м Краснодаре — единственный в стране городской ультрамарафон. Он проходит с февраля 2017 года. Его организатор — компания «ССМ «Высшая лига».

Наталья Решетняк