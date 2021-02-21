Моор наградил пятиклассника, который спас из огня сестру

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил более тридцати тюменцам государственные и региональные награды. Знаком отличия «За мужественный поступок» был награжден ученик пятого класса, 11-летний Виталий Кутенких. Школьник спас из огня свою пятилетнюю сестру.

Как цитирует региональный оперштаб мальчика, он заметил задымление в квартире, разбудил младшую сестру, помог ей одеться. Затем открыл окно и вместе с сестрой выбрался из горящего дома.

Еще одну награду получила ученица восьмого класса из Тобольска Екатерина Лутовинина. Летом 2020 года спасла двух тонувших в реке мужчин. «Я не осознавала, что происходит, боялась, что они уйдут под воду. Доплыла до них и передала круг. С его помощью они смогли выбраться на берег», – рассказала школьница.