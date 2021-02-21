МВД России предлагает увеличить срок хранения дактилоскопической информации

МВД России разработало проект, согласно которому органы внутренних дел смогут хранить дактилоскопические данные ряда граждан до момента их смерти или до достижения столетнего возраста. Изменения предлагается внести в ст. 13 закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

«Законопроектом предлагается определить срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации, полученной у лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

Необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев в МВД объяснили тенденцией к росту числа граждан старше 80 лет в России. В ведомстве отмечают, что по достижении данного возраста повышается вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти.