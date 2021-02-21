Крейсер-музей «Михаил Кутузов» в Новороссийске отправят на доковый ремонт до 2022 года

Крейсер-музей «Михаил Кутузов» (филиал Центрального военно-морского музея в Новороссийске) планируют отправить на доковый ремонт до 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ЦВММ Руслан Нехай.

По его словам, крейсер нуждается в срочном ремонте. «Корабль находится в тяжелом состоянии, он требует немедленного докования, требуется ремонт и серьезная музеефикация», - заявил господин Нехай.

Он отметил, что в последний раз «Михаил Кутузов» был на доковом ремонте в 2001 года. В этом году исполняется 20 лет, как корабль стоит на приколе в соленой воде Черного моря без профилактики. По словам Руслана Нехая, есть определенные проблемы с днищем крейсера.

Крейсер «Михаил Кутузов» является объектом мировой истории, включен в реестр ЮНЕСКО как памятник и музейный центр национального значения.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, председатель Севастопольской историко-культурной просветительской ассоциации «Морское собрание», капитан 2 ранга Владимир Стефановский написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть знаменитый крейсер-музей «Михаил Кутузов» из Новороссийска в Севастополь. Моряк уверен, что корабль необходимо как можно скорее переправить на «историческое место».

В письме он поясняет, что в 1998 году решением председателя Совета министров РФ Евгения Примакова, крейсер «Михаил Кутузов» был спасен от утилизации, приобрел статус корабля-музея и в 2001 году был отведен в Новороссийск.

Наталья Решетняк