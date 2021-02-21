За организацию акции 23 февраля арестован депутат пензенской гордумы

Глава фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александр Смирнов арестован на семь суток за подготовку несанкционированного массового мероприятия 23 февраля, сообщает региональное отделение компартии.

Решение об аресте господина Смирнова принял Ленинский районный суд Пензы. Основанием для ареста стал протокол об административном правонарушении, составленный полицией после задержания Александра Смирнова 19 февраля. Как писал „Ъ“, его, координатора «Левого фронта» по ПФО Сергея Падалкина, первого секретаря Ленинского райкома партии Руслана Бахтеева и секретаря обкома комсомола Александра Ермакова задержали по подозрению в организации несанкционированной акции протеста. Также для дачи показаний был вызван первый секретарь обкома КПРФ депутат заксобрания Георгий Камнев.

23 февраля пензенское реготделение КПРФ планировало провести акцию протеста в формате встречи с депутатом городской думы Александром Смирновым.

Ъ-Средняя Волга