94 cлучая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у 10 детей до 14 лет и 17 граждан старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 32 жителя Ижевска, 18 граждан из Глазова, девять — из Воткинска, по пять — из Вавожского и Камбарского районов, по четыре — из Глазовского, Шарканского и Ярского районов, три — из Юкаменского района, по два — из Можги, Воткинского, Граховского, Игринского и Увинского районов. При этом 96 человек вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 27660 случаев заражения коронавирусом. Из них 359 закончились летальным исходом, 24284 пациента выздоровели, остальные продолжают лечение, 112 заболевших находятся в тяжелом состоянии.