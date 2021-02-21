Умер спикер законодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов

Председатель законодательного собрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов умер в возрасте 66 лет после продолжительной болезни, говорится в сообщении регионального парламента. Какой именно болезни, не уточняется. Он был избран спикером в апреле 2016 года.

«Депутатский корпус, сотрудники аппарата краевого парламента выражают глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, коллегам, всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей»,— говорится в сообщении законодательного собрания.

Господин Лиханов родился 18 марта 1953 года. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории. В 1994–2013 годах возглавлял краевую клиническую больницу. С 2004 года был депутатом Читинской областной думы, с 2008 года — законодательного собрания Забайкальского края.