С мужским характером

Райдеры, морские волки, меломаны, ценители искусства, бегуны и гики — все это наши мужчины, которых отличает неподдельная искренность в их увлечениях. «Коммерсантъ Стиль» выбрал из модных позиций лучшее для лучших.

Завелся не на шутку

Любителям быстрой езды, фанатам гоночных машин и байков посвящается. Чтобы на коротких и дальних расстояниях было так же комфортно, как и в заземленном положении, нужны верные и надежные спутники. Такие как принтованная маска (например, от D&G), смарт-часы, удобный чехол для телефона Джонатана Андерсона, рюкзак для райдеров и классный бомбер.

Море по колено

Опытные морские котики не могут обойтись без точного хронографа: по нему сверяют время даже на глубине 300 м (такие модели есть у Omega), ультрамодных солнцезащитных очков (спасибо Риккардо Тиши), «тропической» бейсболки, очень удобной обуви и дорожной сумки. Например, такой, как у Balenciaga.

Искусства ради

Если близко современное искусство, футболка JW Anderson, над которой работал каталанский художник Пол Англада,— вещь первостепенной важности. Если в ГМИИ имени Пушкина бойфренд часами смотрит на полотна Пикассо, Сезанна и Леже, ему понравится интерпретация на тему Bottega Veneta. Страстный поклонник женщин Гогена оценит выбранное командой Vans направление, а знаток портретной живописи — бандану Yohji Yamamoto. А для меломанов, которые любят слушать музыку всегда и везде, подойдет портативная акустическая система Marshall. Их новая колонка Emberton — столь же компактная, сколь и громкая. Ее чистым звуком можно наслаждаться и в путешествии, и дома.

Мастер-шеф

Пусть подарок говорит не только о чувствах, но и о том, какие гастрономические позиции хочется видеть на столе чаще. Заявлять о своих предпочтениях можно прямо (шейный платок с аппетитной пастой Paul Smith, «ананасовая» пижама Desmond & Dempsey) или косвенно. Для последнего варианта подойдут аксессуары в самых сочных и вкусных оттенках.

Стартовая позиция

Поклонникам активного образа жизни подойдут удобные и жизнерадостные кроссовки Y-3, а чехол Fendi с культовой монограммой — тем, кто соблюдает питьевой режим не только в зале. Очки Heron Preston & Nike — лучший вариант для покорителей горных вершин, шорты Balenciaga, в свою очередь, подойдут тем, кто уверенно держится на ринге. Тренироваться будет веселее в наушниках, к примеру шведской марки Urbanears. Новинка доступна в четырех цветах, держит заряд до 15 часов и включает в комплекте три размера амбушюр.

Браузер «Сафари»

Компьютерные гении 2021-го хоть и проводят большую часть времени наедине с «машинами», стильные аксессуары и характерные вещи любят не меньше модников. В этой категории лидерами становятся классическая оправа очков, красочные носки или подтяжки, рубашка с накладными карманами в нежном персике и, разумеется, портфель для ноутбука. Наш вариант — из коллекции Longchamp.

Ольга Шевченко