«Локомотив» на последних секундах вырвал победу у СКА в матче КХЛ

20 февраля ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем люду принимал санкт-петербургский СКА. Матч Ярославле закончился со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.

Первый период матча закончился с минимальным преимуществом гостей. Единственную шайбу забросил игрок СКА Йоонас Кемппайнен на 11-й минуте. Железнодорожники отыгрались в середине второго периода. Шайбу забросил Рушан Рафиков. Ничейный результат продержался почти до окончания встречи. На последней минуте матча Павел Красковский отправил победную шайбу в ворота СКА.

Это четвертая встреча клубов в регулярном чемпионате КХЛ нового сезона. В первом матче 11 сентября в Санкт-Петербурге сильнее был СКА, выигравший со счетом 4:2. Во второй игре в Ярославле 7 января «Локомотив» победил со счетом 4:1. Третий матч в Санкт-Петербурге 4 февраля СКА выиграл в овертайме со счетом 3:2.

И СКА и «Локомотив» уже обеспечили себе право выступать в плей-офф Кубка Гагарина.

Следующую игру в рамках регулярного чемпионата КХЛ железнодорожники снова проводят в Ярославле. 23 февраля «Локомотив» принимает нижегородское «Торпедо».

Антон Антонов