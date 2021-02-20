Работодатели подыскивают региональные кадры

Москвичи остались без работы: столичные компании во время пандемии начали чаще нанимать сотрудников из других регионов. Аналитики компании HeadHunter изучили более 27 млн приглашений на собеседования, которые работодатели отправляли в ответ на отклики соискателей в 2020 году. Выяснилось, что московские компании заинтересовались кандидатами из других городов, примерно каждый второе собеседование они проводили не с жителями столицы. В начале 2020-го соответствующий показатель был меньше на 4%.

Активнее всего персонал из регионов искали столичные компании из отраслей культуры и искусства, рассказал “Ъ FM” руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров: «Наиболее активно стали искать персонал в других регионах столичные компании из таких отраслей, как искусство и культура (там доля выросла на 26%), сфера услуг для населения, общественная деятельность, благотворительность, НКО, медицина, фармацевтика, информационные технологии и логистика. У них доля приглашений иногородних соискателей выросла на 8%.

Самые высокие показатели по количеству приглашений иногородних соискателей отмечены у московских компаний из сферы телекоммуникаций и связи — доля у них составляет 76%.

В добывающей промышленности такая же высокая — на уровне 75%. В IT-компаниях — 74%, 3,2 млн приглашений. И в финансовом секторе — 60%, на уровне 1 млн приглашений. Речь идет либо об удаленной работе, либо о переезде. Но не во всех вакансиях работодатель указывает, что вакансия с постоянной “удаленкой”. Но в любом случае со второго полугодия и до конца года большинство офисных вакансий было открыто в удаленном формате, пускай и временно».

Аналогичный тренд аналитики выявили среди компаний из регионов. Работодатели высылали приглашения кандидатам из других субъектов на 7% чаще, чем в 2019 году. При этом доля собеседований для соискателей из Москвы осталась на стабильном уровне примерно в 10%. “Ъ FM” поговорил с некоторыми столичным предпринимателям, которые предпочли москвичам сотрудников из регионов.

Иван Терехин, партнер венчурного фонда Starta Ventures: «Карантин, локдаун заставил компании, бизнес адаптироваться к распределенным рабочим местам. Эксперимент прошел более или менее успешно. С экономической точки зрения просто дешевле нанимать людей в регионах, если это высокотехнологичные какие-то позиции. А если говорить о каких-то менеджерских вещах — продажи, бухгалтерия — то абсолютно спокойно можно в 2 раза снизить фонд. Например, Татарстан, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, европейская часть России вполне подходят для этого». Сергей Рыжиков, сооснователь сервиса «Битрикс24»: «Мы начиная с прошлого года приняли решение значительно больше набирать людей из регионов. Нам необходимы высококвалифицированные разработчики, например, и мы набираем их из всех городов, где есть сильная университетская база. Я знаю людей, которые долгие годы работали в Москве на “удаленке” и вернулись, например, в Калининград. Они очень довольны, потому что они получают, по сути, московские деньги, но живут в регионе, могут себе позволить все». Александр Изотов, президент кинокомпании «Царь Pictures»: «Некоторые направления творчества открыли для людей из регионов — это действительно так. Для тех людей, которые раньше не могли попасть на пробы, сейчас окно возможностей открылось. Например, со сценаристами мы сейчас сотрудничаем, которые находятся не в Москве, а на “удаленке”. Кроме того, конечно, если мы берем региональных творцов, им платить можно несколько меньше, но это не принципиально. Есть некий приток региональных специалистов в сферу культуры. Другой вопрос, что качество и уровень этих специалистов пока значительно ниже, чем качество специалистов, которые работают в Москве».

По данным аналитиков сервиса Rabota.ru, в январе на «удаленке» работали только 14% сотрудников российских компаний — в основном работники IT-индустрии, сферы образования и продаж.

Анна Никитина, Ульяна Миненкова