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Администрации Сочи и Туапсинского района вместе построят приют для передержки животных

На Кубани планируется строительство межмуниципального приюта для передержки животных, он разместится на территории Туапсинского района. Земельный участок уже выбран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сочи.

В мэрии курортной столицы уточнили, что в приюте будут временно размещаться отловленные с улиц города животные. Сейчас администрация Сочи прорабатывает проект соглашения о сотрудничестве с Туапсинским районом, а администрация Туапсинского района проведет расчет стоимости этого проекта.

Кроме того, мэрия Сочи прорабатывает вопрос создания крупного приюта для бездомных животных в Хостинском районе курорта.

Андрей Ульченко


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