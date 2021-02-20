«Краснодарский компрессорный завод» собираются банкротить

ИП Мокров Александр Андреевич заявил о намерении обратиться в суд с иском о признании ООО «Краснодарский компрессорный завод» (ККЗ) банкротом, информация об этом опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс». Сумма долга не указана.

Ранее в Арбитражный суд Краснодарского края уже поступил такой же иск к ККЗ от АО Банк «Национальный Стандарт», (информация размещена в Картотеке арбитражных дел). Заявление принято к рассмотрению, представители завода пытались оспорить это решение в 15 Арбитражном апелляционном суде, но безуспешно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж краснодарского предприятия в 2019 году составила 123 млн руб., чистая прибыль – 228 тыс. руб. (данных за 2020 год нет). Собственником завода является Игорь Ворошилов. Общество зарегистрировано в краевой столице в 2008 году.

По данным сайта организации, на предприятии производятся самоходные и модульные азотные и воздушные станции, воздушные и газовые компрессоры.

Андрей Ульченко