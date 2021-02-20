Краснодарский кредитный кооператив «Доверие» признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным кредитный потребительский кооператив (КПК) «Доверие», банкротство проходит по упрощенной процедуре, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

КПК «Доверие» был зарегистрирован в Краснодаре в 2006 году, имел филиалы в Ставропольском крае, привлекал средства вкладчиков под высокие проценты. В настоящее время кооператив не работает, на форумах вкладчиков сообщается, что задержки с выплатами начались в 2019 году. С заявлением о банкротстве «Доверия» в суд обратилось руководство КПК.

Анна Перова, Краснодар