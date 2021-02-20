«Зенит» уступил «Арсеналу» в 1/8 Кубка России

Матч петербургского «Зенита» и тульского «Арсенала» закончился со счетом 1:2 в пользу туляков. Все голы были забиты в первом тайме.

Открыл счет «зенитовец» Далер Кузяев на 19-й минуте матча, забив после углового в исполнении Ярослава Ракицкого. Затем счет рикошетом от «зенитовца» Магомеда Оздоева сравнял Кирилл Панченко на 25-й минуте. Победный гол «Арсеналу» через пенальти принес Роберт Бауэр.

Таким образом, «Зенит» выбывает из борьбы за Кубок России. Сегодня же в матче «Динамо»—«Спартак» определится соперник «Арсенала» в четвертьфинале.