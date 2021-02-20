Мэрию просят увидеть водный объект

Защитники пруда в Засвияжском районе Ульяновска, ведущие борьбу против засыпки водного объекта и строительства детсада на территории, отнесенной зеленым зонам общего пользования, решили отстаивать свои права в суде, направив иск к мэрии Ульяновска. Истцы заявляют, что разрешение на строительство основано на ложных данных и должно быть отменено. Природоохранная прокуратура уже добилась в суде признания засыпки пруда незаконной. Мэрия с иском жителей не согласна, заявляя о законности всех документов, а решение суда по иску природоохранного прокурора намерена обжаловать в апелляционной инстанции.

В среду Засвияжский райсуд Ульяновска удовлетворил иск ульяновского межрайонного природоохранного прокурора к МБУ «Стройзаказчик» и подрядчику – индивидуальному предпринимателю Льву Гасанову о запрете засыпки пруда рядом с ул. Шолмова Засвияжского района Ульяновска, около которого строится здание детсада в рамках нацпроекта «Демография». Информация об этом размещена на сайте суда.

Напомним, речь идет о водном объекте, образовавшемся более 30 лет назад, имеющем сформировавшуюся экосистему. Пруд стал излюбленным местом отдыха жителей микрорайона. Однако в 2020 году вплотную к пруду мэрия начала строительство детсада на 280 мест в рамках нацпроекта «Демография». Контракт на 296,5 млн руб. заключен МБУ «Стройзаказчик» с ульяновским предпринимателем Львом Гасановым. В сентябре, когда строителями были снесены зеленые насаждения и засыпана береговая зона, у жителей микрорайона начал развиваться конфликт с мэрией. После жалоб экоактивистов прокуратура направила главе города предостережение о недопустимости возведения объекта, поскольку по генплану участок является зоной зеленых насаждений. Мэрия подготовила изменения в генплан города, по которым меняюется статус участка, а пруд на карте отсутствует, но они до сих пор не приняты.

Губернатор региона Сергей Морозов осенью заявлял, что не допустит засыпки пруда, в декабре мэр Ульяновска Сергей Панчин доложил губернатору, что пруд засыпать не будут. Однако, отмечают жители, часть пруда, «около 20 метров от береговой линии» к тому времени уже была засыпана. Ульяновская природоохранная прокуратура по факту незаконного сноса зеленых насаждений направляла в УМВД материалы для возбуждения уголовного дела, но решение по ним до сих пор не принято.

Получить комментарии природоохранной прокуратуры по удовлетворенному иску не удалось.

Между тем местные жители решили сами обратиться в суд уже с иском к мэрии, управлению горархитектуры и районной администрации. В понедельник иск был принят в Засвияжским райсудом от троих заявителей, действующих от имени жителей микрорайона «Свияга». В иске отмечается, что проектные документы ответчиков и формирование участка «основаны на недостоверной информации, не учитывающей, что стройка приходится на месте фактического расположения водного объекта», чем нарушаются положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов РФ. Заявители отмечают, что из-за незаконных, на их взгляд, постановлений и действий мэрии «свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе ограничен, вырублены насаждения вдоль ручья и в водоохранной зоне Свияги, засыпана часть пруда», «заживо уничтожено более 32 кв.м береговой защитной полосы». Истцы требуют поставить водный объект на кадастровый учет и признать недействительными постановления администрации о выделении земельного участка и разрешение на строительство детсада.

Директор МБУ «Стройзаказчик» Александр Шканов заявил “Ъ-Волга”, что с решением суда, запретившего засыпку пруда, не согласен и будет его обжаловать в апелляционной инстанции. Водоем он назвал «сточной канавой», отметив, что «он нигде не учтен и неизвестно, будет ли он в будущем».

Начальник городского управления архитектуры и градостроительства Наталья Гордеева заявила, что с иском жителей микрорайона не согласна и готова доказывать законность всех документов администрации, связанных со строительством и выделением участка.

Эксперт реготделения ОНФ (в прошлом – руководитель регионального управления Росприроднадзора) Александр Каплин, на этот раз выступивший на стороне истцов, считает, что судебное разбирательство вокруг безымянного водного объекта позволит детально разобраться во всей ситуации, расставить все точки над i в правовых вопросах и, возможно, позволит снять конфликт между жителями и властью, снизить социальное напряжение. Он также надеется, что судебный процесс позволит все же сделать экспертные оценки состояния пруда, чтобы избежать неоднозначных трактовок заинтересованными сторонами.

Сергей Титов, Ульяновск