Задержана группа подозреваемых в серии убийств в Ярославской и других областях

В Московской области правоохранительными органами задержаны восемь человек, которых подозревают в причастности к серии убийств, совершенных в Ярославской, Костромской и Московской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и ГУ МВД по Московской области задержали участников вооруженной группы, подозреваемых в серии убийств. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора и семь участников банды. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Подозреваемые заключены под стражу»,— цитирует ТАСС госпожу Волк.

В МВД отметили, что всего полиция установила личности 12 человек, которые по оперативным данным, могут быть причастны к 10 убийствам, совершенным в Сергиево-Посадском районе Московской и на территориях Ярославской и Костромской областей. По данным МВД, убийства были совершены в период с 2000 года по 2019 год. Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 209 УК РФ (Бандитизм).

ТАСС передает, что в следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что в группу входили люди в возрасте от 32 до 58 лет. Руководил группой 50-летний житель Московской области.

Антон Антонов