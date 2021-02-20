Губернатор Ульяновской области назвал туризм одним из ключевых направлений инвестполитики региона

На ближайшие три года одним из ключевых направлений инвестиционной политики региона станет туризм. Об этом, как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона Сергей Морозов сказал, выступая с инвестпосланием, в котором обозначил направления инвестиционной деятельности на 2021-2023 годы.

Как заявил губернатор, «сейчас крайне важная задача – повысить инвестиционную привлекательность туристической сферы и создать условия наибольшего благоприятствования инвесторам». По его словам, регион приступил к формированию ряда полноценных туристических кластеров вокруг наиболее привлекательных для туристов культурно-природных комплексов Ульяновской области и занимается обеспечением инвестплощадок соответствующей инженерной инфраструктурой – благоустроенными подъездными путями, наличием возможностей подключения к коммунальным и энергетическим сетям. Так же на сферу туризма будут распространены дополнительные преференции.

По информации регионального агентства по туризму, определено четыре туристических кластера, созданием которых займутся в первую очередь: комплекс для развития внутреннего туризма на берегу озера Юлово с экопарком и круглогодичным размещением туристов в районе села Аксаур, «Ивановский залив» в Старомайнском районе, «Берег Орланов» в Старомайнском районе с агротуристическим комплексом «Русский берег» и био-отель «Берег Орланов», а также кластер «Сенгилеевские горы» в пределах одноименного нацпарка.

Андрей Васильев, Ульяновск