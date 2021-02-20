В Ульяновской области уровень распространения COVID-19 продолжает снижаться

Коэффициент распространения инфекции COVID-19 (Rt) в Ульяновской области остается на уровне ниже единицы, что свидетельствует о продолжении замедления распространения. Как показывает расчет “Ъ”, выполненные на основе данных оперштаба, в субботу Rt составил 0,96 (с учетом данных ФМБА по Димитровграду).

Всего общее количество заражений COVID-19, зафиксированных с начала пандемии, с учетом данных ФМБА составило в субботу 51495 случаев, это 4,19% от численности населения региона. Общий суточный прирост составил 135 случаев, прирост на 100 тыс. населения (один из основных показателей, учитываемый Роспотребнадзором) – 10,98. По России этот показатель равен 9,15.

За весь период пандемии от COVID-19, по данным Роспотребнадзора, в регионе скончались 753 человека (по данным регионального оперштаба – 710), смертность составила 1,6% (по России этот показатель составляет 2,0%), за последние сутки скончались восемь человек.

Выздоровевших от коронавирусной инфекции за период пандемии 45324 человека – это 96,65% от числа всех заражений. По этому показателю Ульяновская область на первом месте в ПФО. Следом за ней идет Самарская область с показателем выздоровления 91,91%. На третьем месте Чувашия – 91,62%.

Сергей Титов, Ульяновск