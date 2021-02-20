Волейболисты «Нефтяника» потеряли шансы на выход в плей-офф мужской Суперлиги

«Нефтяник» в субботу, 20 февраля, потерпел поражение в матче волейбольной Суперлиги и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Уфимский «Урал» на своей площадке переиграл оренбургский коллектив со счетом 3:0 (25:14, 25:20, 25:23).

Оренбургские волейболисты вместе с «Белогорье» (Белгород) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) замыкают турнирную таблицу Суперлиги. Эти три команды одержали по пять побед в регулярном чемпионате.

По итогам регулярного чемпионата Суперлиги в квалификационный раунд плей-офф выходят команды, занявшие 3-10 места. Коллективы, занявшие первое и второе места, квалифицируются в Финал шести. Клубы, не попавшие в плей-офф, сыграют в утешительном раунде за 11-14 места.

Андрей Сазонов