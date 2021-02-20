В ДТП под Рыбинском пострадали водитель и пассажир

В Ярославской области 20 февраля на трассе Сергеев Посад - Череповец в Рыбинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 07.40.

По предварительной информации, на автодороге произошло столкновение автомашины Nissan, под управлением 34-летнего мужчины и автомашины Lada Largus, под управлением 24-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля Nissan госпитализирован, а 34-летнему пассажиру автомашины Lada Largus назначено амбулаторное лечение.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— уточнили в пресс-службе.

Дарья Сабаева