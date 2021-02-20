Сотрудница адыгейского природоохранного ведомства смошенничала на гостайне

В отношении главного специалиста Управления по охране окружающей среды Адыгеи возбуждено уголовно дело по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по республике. Инициатором выступили сотрудники регионального ФСБ

По версии следствия, чиновница изготовила приказ, по которому ей должна быть предоставлена ежемесячная надбавка к окладу в размере 20% за работу с государственной тайной. Однако в природоохранном ведомстве такая работа не предусмотрена. Подследственной удалось ввести в заблуждение своего руководителя и получить надбавку. Таким образом женщина нанесла ущерб бюджету республики на 44 тыс. руб.

Сейчас по уголовному делу ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств событий и других возможных противоправных действий подозреваемой.

Андрей Ульченко