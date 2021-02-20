У мужчин в Ульяновской области отмечают более высокие запросы по зарплате

В среднем разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в Ульяновской области составляет 10 тыс. руб. Об этом сообщили эксперты рекрутинговой компании HeadHunter, проанализировавшие резюме соискателей Ульяновской области, чтобы выяснить, есть ли различия в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин.

Как показало исследование, мужчины в Ульяновской области в среднем претендуют на зарплату в 35 тыс. руб., женщины – в 25 тыс. руб. Наиболее заметны различия в сфере медицины, фармацевтики – здесь разница в ожиданиях составляет 23 тыс. руб. В высшем менеджменте разница составила 20 тыс. руб., в сфере страхования – 15 тыс. руб. Наименьшие различия наблюдаются среди юристов, бухгалтеров, а также в туристической и гостинично-ресторанной сферах – здесь мужчины хотят зарабатывать на 5 тыс. руб. больше, чем женщины.

«По данным hh.ru, на собеседования по вакансиям с более высокой зарплатой мужчин приглашают чаще, чем женщин, особенно в таких сферах как высший менеджмент, фитнес, транспорт, логистика, – отмечают в рекрутинговой компании.

Кроме того, по данным опроса службы исследований hh.ru, у каждого пятого работника Ульяновской области случался роман с коллегой. С точки зрения профессиональной принадлежности наиболее склонными к служебным романам оказались представители туристической и гостинично-ресторанной сфер, сфера «высший менеджмент», специалисты HR-сферы. Реже всего любовную связь с коллегами заводят представители научно-образовательной сферы и рабочий персонал. 22% опрошенных работников заявили, что руководство компании негативно относится к романам между сотрудниками.

Андрей Васильев, Ульяновск