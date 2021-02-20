На Ставрополье возбудили дело после падения двух девочек под лед

В Ставропольском крае две девочки провалились под лед на озере Буйвола Буденновского округа, одна из них погибла. Буденновский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как сказано в сообщении, 19 февраля в озере Буйвола Буденновского округа утонула 11-летняя девочка. По версии следствия, она провалилась под лед в воду, гуляя вместе со своей подругой. Вторую девочку спасатели извлекли из воды в бессознательном состоянии. Ребенок помещен в реанимацию больницы. «Следователь СКР провел осмотр места происшествия, допросил очевидцев, назначил судебные экспертизы. Сейчас следствие устанавливает данные об объекте, где произошло происшествие, и ответственных за безопасность на нем лицах»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева