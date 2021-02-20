На Кубани численность безработных за год увеличилась почти в семь раз

По данным на конец года, численность официально зарегистрированных безработных на Кубани составила 102,7 тыс. человек, это в 6,7 раза больше, чем годом ранее. Для сравнения, в конце 2019 года количество безработных в регионе по сравнению с 2018 годом выросло на 8,3%. Эти данные приводит Краснодарстат в «Предварительных итогах социально-экономического положения Краснодарского края в 2020 году».

Средняя номинальная начисленная заработная плата на Кубани за 11 месяцев прошлого года составила 36 509 руб., это на 1,8% больше, чем годом ранее. При этом рост зарплаты в 2019 году был значительно выше - + 6,5% к аналогичному периоду 2018 года.

По итогам 2020 года просрочка по зарплате в крае выросла в 2,5 раза и составила почти 73 млн руб. Этот показатель рассчитывается без учета данных субъектов малого предпринимательства.

В Республике Адыгея численность официально зарегистрированных безработных выросла в 6,6 раза (10,4 тыс. человек). Средняя зарплата составила 31 084 руб. (рост на 5,3%). Данных по задолженности по выплате зарплат нет.

Андрей Ульченко