Возбуждено уголовное дело о халатности в центре для несовершеннолетних, где якобы избивали детей

Следователи возбудили уголовное дело о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего после проверки информации об избиении воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» в Бузулуке Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК. Основанием стало заявление руководителя благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анны Межовой.

По ее словам, в фонд обратилась приемная мать одного из детей, который ранее находился в реабилитационном центре. Госпожа Межова рассказала, что с ребенком работали психологи, и он поделился, что его и других детей в центре постоянно избивали старшие воспитанники «Радуги», которых оставляли следить за порядком. Основанием для побоев якобы стало то, что ребенок открывал глаза «в то время, когда все должны спать».

Сабрина Самедова