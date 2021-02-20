20 февраля, суббота
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Возбуждено уголовное дело о халатности в центре для несовершеннолетних, где якобы избивали детей

Следователи возбудили уголовное дело о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего после проверки информации об избиении воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» в Бузулуке Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК. Основанием стало заявление руководителя благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анны Межовой. 

По ее словам, в фонд обратилась приемная мать одного из детей, который ранее находился в реабилитационном центре. Госпожа Межова рассказала, что с ребенком работали психологи, и он поделился, что его и других детей в центре постоянно избивали старшие воспитанники «Радуги», которых оставляли следить за порядком. Основанием для побоев якобы стало то, что ребенок открывал глаза «в то время, когда все должны спать». 

Сабрина Самедова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Пресс-релиз

Новости компаний

Партнерские проекты

Профиль пользователя