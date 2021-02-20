В Татарстане с начала года выдали 2,2 тысячи автокредитов

В январе 2021 года в Татарстане выдали 2,2 тыс. автокредитов, что на 4% больше, чем за тот же период 2020-го. Исследование провели специалисты Объединенного кредитного бюро.

Татарстан занял пятое место среди регионов России по числу выданных с начала года автокредитов. Лидером оказалась Москва, где выдали 4,7 тыс. кредитов. Второе место заняла Московская область с 4 тыс. автокредитов. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (3,3 тыс. кредитов). В пятерку помимо Татарстана вошел Краснодарский край.

Всего в России по итогам января 2021 года выдали 51,5 тыс. автокредитов, что на 15% больше, чем за тот же период 2020 года. «Это рекордное количество выдач для января – обычно в первом месяце года кредитование резко сокращается», — отмечается в сообщении бюро.

"Ъ-Казань"