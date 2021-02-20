В Ростовской области на 1 тыс. зарегистрированных браков пришлось 680 разводов

В 2019 году в Ростовской области на 1 тыс. зарегистрированных браков приходилось 680 разводов. Такие данные приводит Ростовстат.

Средний возраст мужчин и женщин, вступающих в брак, отличается. «Так, женщин 18 — 24 лет, решивших узаконить свои семейные отношения в 2019 году, в 1,7 раза больше, чем мужчин этого же возраста (9 тыс. женщин, 5 тыс. мужчин). Активно заключали браки и мужчины (13 тыс.) и женщины (10 тыс.) в возрастном промежутке от 25 до 34 лет»,— сказано в сообщении.

Отметим, что, по данным органа статистики, 80% ежегодно рождающихся детей в Ростовской области появляются в официально зарегистрированных семьях.

Наталья Шинкарева