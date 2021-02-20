Жителю Белгородской области грозит штраф в 17 млн рублей за сжигание сухой травы

Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области направило жителю Корочанского района Андрею Липатову досудебную претензию с требованием погасить ущерб в 17 млн рублей, который был нанесен природе из-за пожара, начавшегося с его участка. В управлении пояснили, что ущерб был рассчитан по методике Минприроды, а итоговое решение о его взыскании примет суд с учетом тяжести вреда и материального положения гражданина.

Как рассказала “Ъ-Черноземье” супруга Андрея Липатова, досудебную претензию чиновники прислали в середине февраля. Семья ждет иска от управления. Судя по картотекам Корочанского райсуда и судебных участков мировых судей, чиновники еще не обратились в суд.

Согласно тексту претензии, в 17 млн руб. чиновники оценили ущерб от пожара, произошедшего 9 октября 2020 года рядом с домом Андрея Липатова. Тогда мужчина опаливал свой земельный участок. Огонь вышел из-под контроля, что привело к сжиганию сухой растительности на территории 3 га на поле вблизи домовладения. Как пояснила “Ъ-Черноземье” его супруга, трава горела на неиспользуемом и заросшем травой земельном участке.

По данным управления экоохотнадзора, в результате пожара были уничтожены беспозвоночные животные и места их обитания. Чиновники предложили мужчине возместить ущерб в течение пяти дней.

Сергей Толмачев