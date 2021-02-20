Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в Ростовской области составляет 69 лет

В Ростовской области ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин в 2019 году достигла уровня 69,11 лет, сообщает Ростовстат. Отмечается, что этот показатель превышает общероссийский (68,24) и средний по ЮФО (68,88).

Как сказано в сообщении Ростовстата, на начало 2020 года в регионе проживало более 1,9 млн мужчин, что составляет 46,5% от общей численности населения. Горожан среди них в два раза больше, чем жителей сельской местности. Средний возраст жителя Ростовской области составил 38–39 лет.

«Гендерное превосходство мужского населения статистики отмечают от рождения до 35-летнего возраста, пик которого приходится на 16–17 лет (на каждые 1 тыс. юношей — 933 девушки). Половое равенство отмечено в возрастной группе „35–39 лет“: 1 000 мужчин и 1 002 женщины. Далее мужской пол позиции понемногу сдает, и после семидесяти лет дам преклонного возраста становится в два раза больше»,— отмечается в сообщении.

В экономике региона мужчины чаще выбирают профессии в сфере добычи полезных ископаемых; обрабатывающих производств; строительства; сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства; водоснабжения; водоотведения, сбора/утилизации отходов; энергетике, газификации; транспорта; деятельности в области связи.

Наталья Шинкарева