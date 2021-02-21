Квартира идет в рост

Рынок первичного жилья в Перми демонстрирует положительную ценовую динамику уже с начала 2021 года. В агентствах недвижимости сообщают, что с января некоторые застройщики уже успели несколько раз повысить цены на новостройки. Девелоперы говорят о выросшем числе обращений по новостройкам по сравнению с декабрем. Уже в январе средняя стоимость первичного жилья увеличилась на 1,5%. При этом участники рынка прогнозируют, что в первом полугодии 2021 года цены на новостройки вырастут примерно на 10%.



Участники рынка недвижимости, опрошенные “Ъ-Прикамье”, считают, что в первой половине 2021 года квартиры в новостройках могут подорожать примерно на 10%. По данным директора по развитию АН «Территория» Екатерины Пахомовой, с начала 2021 года ряд пермских новостроек уже выросли в цене. «Разговаривала с разными застройщиками, некоторые в январе поднимали цены два-три раза. Рынок первичного и вторичного жилья продолжает оставаться активным,— заметила госпожа Пахомова.— Люди недвижимость покупают. Это может быть продиктовано несколькими факторами — слухами о возможности прекращения программы ипотеки с господдержкой. Кто-то не хочет держать на депозитах деньги, желая вложить их в недвижимость».

Директор аналитического центра «КД-консалтинг» Алексей Скоробогач рассказал, что в январе 2021 года средняя стоимость первичного жилья в Перми составляла 73,4 тыс. руб. за 1 кв. м, тогда как в конце 2020 года она равнялась 72,3 тыс. руб. за «квадрат». За 2020 год новостройки подорожали в среднем на 14,7%.

Руководитель отдела маркетинга и инвестиционного анализа застройщика ПМД Артем Савельев отметил, что конец 2020 года показал меньшие объемы продаж, чем лето и осень. «При этом январь 2021 года был довольно активным. Люди интересуются покупкой жилья, посещаемость на сайтах наших объектов выросла на 30–40% по сравнению с концом года»,— сообщил Артем Савельев. Гендиректор «Девелопмент-Юг» в Перми Алексей Скрипкин отметил, что в январе число обращений по новостройкам в компанию выросло по сравнению с декабрем. В ПЗСП с начала года пока не заметили существенных отличий по уровню спроса от прошлого года.

Напомним, летом и осенью в Перми заметно вырос спрос на новостройки. Продажи росли из-за введения ипотеки с господдержкой и реализации отложенного спроса на жилье, который сложился из-за самоизоляции. По данным «Авито Недвижимость», за минувший год спрос на новостройки в краевой столице увеличился на 30%. Кроме того, в IV квартале 2020 года предложение по новостройкам сократилось на 25% по сравнению с концом 2019 года.

По сведениям директора Research & Decisions Регины Давлетшиной, сейчас в Перми возводится 75 новостроек, из них продажи ведутся на 54 объектах.

ПМД возводит пять жилых комплексов, средняя стоимость жилья в них — 77–91 тыс. руб. за 1 кв. м. В этом году компания повышала цены на свои объекты один раз — примерно на 1,5%. В стадии активного строительства ПЗСП — четыре объекта. В ПЗСП отметили, что повышают цены на новостройки в зависимости от роста цен на сырье, материалы. Принимается во внимание и уровень платежеспособного спроса и ставки по ипотечным кредитам. «В 2021 году, в связи с ростом цен на металл, импортное инженерное оборудование, мы были вынуждены увеличить цены на строящиеся квартиры. В среднем рост составил от 2 до 5% по различным объектам и планировкам»,— пояснили в ПЗСП. Сегодня новостройки ПЗСП стоят в среднем менее 60 тыс. руб. за «квадрат», однако в отдельных домах этот показатель равен примерно 75 тыс. руб.

«Девелопмент-Юг» строит два жилых квартала в экогороде «Погода» на Иве: один дом сдается летом 2021 года, второй — следующей зимой. Девелопер повышал цены на жилье в конце декабря 2020 года, следующее повышение произойдет весной. Средняя цена квадратного метра в домах по ул. Сапфирной, 10 и 12, составляет 85 тыс. руб.

Регина Давлетшина из Research & Decisions считает, что на рынке жилья наступили структурные изменения, начавшиеся в уже декабре. По мнению госпожи Давлетшиной, в феврале стоимость новостроек стабилизируется, так как летне-осенний всплеск в этом сегменте уже прошел.

Опрошенные участники рынка полагают, что в первом полугодии 2021 года пермские новостройки могут подорожать на 6–10%. «Я считаю, что первичное жилье не подорожает так значительно, как это было в 2020 году. Может быть, будет подогрев спроса перед окончанием программы льготной ипотеки в июле. Цены вряд ли вырастут больше чем на 6% за полгода»,— полагает руководитель отдела маркетинга и инвестиционного анализа ПМД Артем Савельев.

Руководитель АН «Территория» Екатерина Пахомова прогнозирует 10%-ный рост цен на первичное жилье в Перми за полгода. Собеседник подчеркивает, что по ряду проектов увеличение стоимости может быть более значительным. По мнению гендиректора пермского подразделения «Девелопмент-Юг» Алексея Скрипкина, вероятный прирост цен составит 7–10%. «Конкретные цифры будут зависеть от качества объектов и от объема предложения — сколько новых объектов выйдет в продажу»,— пояснил господин Скрипкин.

Евгения Ахмедова