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Московская компания строит в Сочи мусоросортировочный комплекс за 1 млрд рублей

В апреле 2021 года в Сочи запустят мусоросортировочный комплекс объемом 200 тыс. т отходов в год. Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. 

Инвестором выступает московское  ООО «ВиваТранс». По данным РБК Краснодар, объем инвестиций составит 1 млрд руб.

В настоящий момент смонтирована сортировочная линия для предварительного разделения отходов на органические и неорганические. В дальнейшем на базе комплекса также планируют организовать переработку ТКО в экологически безопасные изделия. Как отмечает директор компании Андрей Половинкин, процесс будет  автоматизирован: «Мусор будем вывозить в специально упакованных тюках. Используем роботов...Но и от ручного труда не отказываемся, это новые рабочие места».

Как писал “Ъ-Кубань”,  в Сочи регулярно возникают ситуация с перенакоплением мусора на различных площадках. Сейчас его свозят на перегрузочную площадку по улице Водораздельная, 1, которую жители прозвали «мусорный Памир». Далее его отправляют на Белореченский полигон. В планах властей сократить количество мусора, вывозимого в Белореченск до 20%. 

Наталья Решетняк


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