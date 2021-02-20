Дарья Беляева, управляющая рестораном White Rabbit: «Запись на 23 февраля пока не такая ажиотажная, как на 8 марта и как была на 14 февраля. Брони есть, столики заказывают. Я думаю, что, как обычно, будет за два-три дня у всех истерика, и все захотят скорее попасть куда-нибудь. Гости есть в любом случае».

Алексей Петропольский, отельер: «Конечно, мы ждали и 14 февраля, и 23 февраля гостей, но брони как не было, так и нет. У нас не больше 30-40% загрузки, при том что цены в 2 раза ниже, чем в прошлом сезоне. Номер, который раньше стоил 15 тыс., можно снять за 5 тыс. И, конечно, многие этим пользуются и едут специально, чтобы было джакузи, красивый вид из окон и огромная площадь. Мы ожидаем, но пока что верится в чудо с трудом. Внутренний туризм никак не наполняет гостиницу».

Николай Борисов, управляющий ресторанов «Квартира 44», «Март» и «Меркато»: «Сами не знаем, в каких количествах и что нужно было закупать. Есть какие-то брони, но многое от погоды зависит. Потому что когда было очень холодно, прошлые выходные прошли довольно грустно. Понимаете, люди в основном едут на такси в пятницу вечером в ресторан, чтобы позволить себе бокал вина, а такси стоило таких денег, что многие просто отказались от брони».

Роман Сабиржанов, отельер: «Сейчас загрузка очень низкая в обычные дни. Я предполагаю, что на эти даты загрузка будет больше 80% в московских отелях. В 2020 году стал популярен так называемый агломерационный туризм, когда жители одного города отдыхают в нем же. Процент москвичей, которые останутся в столице и для разнообразия в отеле возьмут какой-то дорогой номер, сейчас только растет».

Алексей Васильчук, совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers: «В этот день все будут в ресторанах, везде все зарезервировано на 100%. По крайней мере, в нашей компании рестораны забронированы практически все».