Концедент создает прецедент

Правительство Нижегородской области просить включить проект «Школа 800» в госпрограмму для выплат из федерального бюджета концессионеру – компании «Просвещение». Ранее из-за сокращения федеральной субсидии региону пришлось на 100 млн руб. увеличить софинансирование по капитальному гранту. Нести внезапные финансовые риски областные власти не хотят. Если предложение будет одобрено, то инвестплатежи концессионеру из бюджета области наполовину сократятся, а механизм ГЧП планируется распространить и на строительство других новых школ.

На заседании комиссии Госсовета по вопросам образования заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов попросил увеличить федеральное финансирование концессионного соглашения по проекту «Школа 800». Им предусмотрено строительство трех учебных корпусов в Автозаводском, Сормовском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода, а также реконструкция центра дополнительного образования на Бору. Всего запланировано 4550 новых учебных мест. Здания школы в разных районах города в прошлом году начало строить ООО «Первая концессионная компания "Просвещение"». По концессии с правительством Нижегородской области компания обязалась вложить в создание школы более 6,1 млрд руб. и содержать ее до 2034 года.

Правительство, в свою очередь, в течение срока концессии должно вернуть «Просвещению» 10,4 млрд руб. в виде грантов и процентов, затем получив объекты в собственность.

Техническая готовность корпусов «Школы 800» сейчас составляет 34%, сообщили в областном правительстве.

Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, Министерство просвещения РФ по соглашению о федеральном субсидировании в 2020-2021 годах выделило региону 1,4 млрд руб. для уплаты капитального гранта. Еще 526 млн руб. взялся выплатить «Просвещению» региональный бюджет – всего около 2 млрд руб. предоставляется для возмещения затрат концессионера на проектирование, строительство и оснащение школы оборудованием до ввода в эксплуатацию. Однако при формировании федерального бюджета на 2021 год объем субсидии сократился с ранее запланированного миллиарда до 898 млн руб. Поэтому бюджет Нижегородской области был вынужден самостоятельно компенсировать разницу.

Чтобы нивелировать финансовые риски неисполнения концессионного соглашения, область попросила учесть затраты на «Школу 800» в новых правилах Минпросвещения РФ по субсидированию создания дополнительных мест в региональных школах в рамках госпрограммы «Развитие образования». Проект правил допускает финансирование концессий, и такой вариант господдержки позволит софинансировать часть инвестиционных выплат Нижегородской области.

«Если наш объект включат в новую программу, федеральный бюджет возьмет на себя 55% инвестиционных платежей концессионеру.

Сумму платежей компания "Просвещение" обсуждает с банком-партнером»,— уточнил Давид Мелик-Гусейнов. Таким образом платежи регионального бюджета по инвестиционным выплатам могут уменьшиться вдвое, если в правительстве РФ пойдут на встречу Нижегородской области (в проекте концессии инвестгрант планировался в объеме 4,1 млрд руб.).

В областном правительстве полагают, что пилотный проект ГЧП поможет отработать механизм концессии и в дальнейшем эта практика позволит «втрое быстрее построить современные школы, решив проблему обучения во вторые смены», считает заместитель губернатора. К 2023 году в регионе планируется создать дополнительно 33 тысячи школьных мест.

Роман Рыскаль