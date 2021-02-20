На Урале двух человек осудили за незаконную регистрацию 650 мигрантов

Полевской городской суд вынес приговор местным жителям Дмитрию Муллаярову и Муродбеку Содикову, которые признаны виновными в организации незаконного пребывания в России 650 иностранцев, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии обвинения, с осени 2016 по лето 2018 года осужденные в корыстных целях организовали пребывание 650 граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Китая на территории Полевского. Они подыскивали в городе людей, имеющих постоянную регистрацию, и иностранцев, нуждающихся в постановке на регистрационный учет. Затем они оказывали им содействие в оформлении необходимых документов. Фактически иностранцы в жилых помещениях не проживали.

Суд приговорил Дмитрия Муллаярова к двум годам колонии общего режима и штрафу 200 тыс. руб., Муродбека Содикова — к одному году лишения свободы условно и штрафу 20 тыс. руб. Они признаны виновными по п. а, ч. 2, ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России).

Михаил Мананников