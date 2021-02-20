Задержанного в Татарстане следователя подозревают в получении взятки

Начальника Лениногорского межрайонного следственного отдела СКР, которого сегодня задержали в Татарстане, подозревают в получении взятки. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Отмечается, что подозреваемый получил 4 млн руб. через адвоката от одного из фигурантов уголовного дела. Следствие считает, что за эти деньги следователь должен был переквалифицировать деяние подозреваемого на менее тяжкую статью.

В ведомстве добавили, что при таких же обстоятельствах подозреваемый хотел получить деньги еще у одного фигуранта уголовного дела. Передача, как утверждает следствие, также планировалась через адвоката.

18 февраля адвокат передал подозреваемого 1,5 млн рублей, вскоре последний был отстранен от должности. «Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям подозреваемого, и можно не сомневаться, что он не уйдет от ответственности и понесет заслуженное наказание», — отметили в ведомстве.

Позже против следователя и адвоката возбудили уголовные дела по статьям «Получение взятки» (290 УК РФ) и «Посредничество во взяточничестве» (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

"Ъ-Казань"