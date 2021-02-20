Бобров после почти пяти лет руководства банком «Уралсиб» покинул пост предправления

Константин Бобров покинул пост председателя правления банка «Уралсиб», сообщает «Интерфакс». Исполняющим обязанности предправления назначен Алексей Сазонов, ранее курировавший финансовый блок банка. Господин Бобров возглавлял «Уралсиб» с мая 2016 года.

Господин Сазонов занимает должность заместителя предправления с февраля 2008 года, входит в состав правления банка.

Константин Бобров сфокусируется на работе в наблюдательном совете банка. «Это решение направлено на усиление корпоративного управления и дальнейшее совершенствование модели менеджмента банка»,— сообщили в «Уралсибе».

Банк с осени 2015 года находится на санации. По итогам 2020 года «Уралсиб» занял 22-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100».