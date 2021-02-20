Автопарк Управления на транспорте МВД РФ по ЮФО под защитой «АльфаСтрахование» Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» застраховал по договорам ОСАГО автотранспорт Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Южному федеральному округу

В обслуживании Управления на транспорте МВД России по ЮФО находятся объекты железнодорожного транспорта двух железных дорог – Северо-Кавказской и Крымской. Сотрудники транспортной полиции юга России обеспечивают безопасность и охрану общественного порядка в 5 аэропортах, расположенных в Краснодаре, Сочи, Анапе, Симферополе и Геленджике. Портовая инфраструктура Азово-Черноморского бассейна включает 16 основных объектов.

«АльфаСтрахование» защитила по договорам ОСАГО 166 единиц транспорта – легковых автомобилей, внедорожников, спецтранспорта и микроавтобусов.

«У «АльфаСтрахование» накопился большой опыт работы с подразделениями органов внутренних дел, и сотрудничество с Управлением на транспорте МВД РФ имеет для нас большое значение. Организация обеспечивает безопасность главных транспортных узлов Юга России, поэтому ее транспорту необходима качественная страховая защита. Все клиенты «АльфаСтрахование» могут быть уверены в высоком уровне сервиса и своевременных выплатах», – говорит Ильяз Ахунжанов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».