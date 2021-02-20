Банки всматриваются в исполнительные листы

Банки хотят отказывать клиентам в некоторых переводах и не выполнять решения судов — так они планируют бороться с мошенничеством. Речь идет об обналичивании или краже денег через исполнительные листы. “Ъ FM” не раз рассказывал о подобных схемах. По закону, если банк получил требование о взыскании средств с должника, он обязан немедленно его выполнить. Но исполнительные документы нередко подделывают. А банки не всегда могут проверить их подлинность. В Национальном совете финансового рынка предложили перевести все исполнительные листы в электронную форму и вносить их в систему Федеральной службы судебных приставов.

Банки хотят отказывать клиентам в переводах, если документа не будет в базе. Как это поможет в борьбе с мошенничеством? На этот вопрос “Ъ FM” ответил заместитель главы Национального совета финансового рынка Александр Наумов: «Основная цель — избавиться от ситуации, когда приходят исполнительные листы на двойников, то есть указана информация в отношении одного физического лица, а счет — другого, у которого совпадает имя, фамилия, отчество и дата рождения. К сожалению, такие случаи — не редкость. Зачастую в банки поступают старые исполнительные листы в отношении дел, которые прекращены. К сожалению, банк не всегда в состоянии проверить достоверность такого документа, поскольку зачастую то, что приходит на бумаге в кредитную организацию, отсутствует в базе данных исполнительных производств, в электронной базе.

Все, что мы предлагаем, — ввести механизм, по которому все бумажные исполнительные листы должны иметься в электронном виде. Это позволит банкам, во-первых, проверять их достоверность, во-вторых, автоматизировать документооборот. Что касается вывода денег за рубеж, предлагается сделать две вещи. Первая — обязать иностранных взыскателей по исполнительным листам регистрировать их в ФССП, так же, как это делается по российскому законодательству. Второе — обязать взыскателей открывать счет в уполномоченном банке Российской Федерации. Таким образом, можно будет обеспечить контроль за списанием и ограничить возможность вывода средств за границу».

Полная электронная база исполнительных листов упростит жизнь и взыскателям, и банкам, соглашается управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин. Но, по его словам, документы не всегда обрабатываются оперативно. А требование к переводам только на российские счета может затронуть интересы добросовестных граждан и компаний. «Наверное, наличие какой-то единой базы, которая даст возможность оперативно проверять листы, — это разумное решение. Но проблемы же на этом не заканчиваются, у нас есть еще такое сказочное происшествие с листами, когда они теряются постоянно, когда отправляются, почтой, теряются приставами. Что касается необходимости пропускать исполнительные листы через ФССП, неважно, мне кажется, что это явно избыточная мера, особенно учитывая, что служба судебных приставов работает не всегда достаточно эффективно.

Лишаться возможности взыскателю напрямую обратиться в банк бизнес-сообщество не готово.

Если мы говорим про переводы только в российские банки, то можно привести пример. Допустим, у меня есть иностранный клиент, совершенно законно действующая компания. Мы выиграли суд, получили исполнительный лист. Мне законодатель теперь говорит: “Вы не можете деньги получить напрямую на счет этого иностранного контрагента, вы должны сделать некоторые дополнительные шаги”. То есть вместо того, чтобы мне получить средства для моего клиента в течение недели, мне нужно будет потратить месяц-два. Представим себе, что эту схему использует недобросовестный участник оборота, явно этот счет будет открываться не на бенефициара схемы, а на подставное лицо, компанию, которая будет следующим шагом ликвидирована и так далее. На каком основании они будут переводить деньги? Предположим, это будет возврат займа. Будет ли у банка достаточно времени, чтобы проверить? Возможно, будет, а, возможно, и нет. Мы можем исключать незаконный сговор недобросовестных участников оборота с некоторыми банковскими служащими? Нет, не можем. Мы говорим лишь о том, что возникают некоторые дополнительные препятствия, над которыми придется поработать как одной, так и другой стороне»,— резюмирует Зеленин.

Собственные методы борьбы с отмыванием денег через исполнительные листы предлагают в Центробанке. С октября регулятор разрешит банкам блокировать переводы по судебным документам, если операция покажется сомнительной. В ЦБ при этом подчеркивают, что объем обналичивания за прошлый год сократился примерно на треть.