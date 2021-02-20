«Авито Услуги»: спрос на аренду автомобилей в Екатеринбурге вырос на 53%

За 2020 год спрос на аренду автомобилей в Екатеринбурге вырос на 53% относительно предыдущего года, подсчитали аналитики сервиса «Авито Услуги». За полтора месяца 2021 года этот показатель увеличился на 17%. Средняя цена аренды автомобиля в Екатеринбурге составила 1,1 тыс. руб. в сутки.

По данным сервиса, количество предложений об аренде автомобиля в Екатеринбурге за год выросло на 66%. «Рост спроса спровоцировала и отмена карантинных ограничений, поскольку теперь горожане могут посещать общественные места, в том числе рестораны и бары, откуда часто уезжают на такси, а также ухудшение погодных условий. При этом рост стоимости перевозок и повышенный спрос, в том числе на услуги доставки, стали катализатором спроса на аренду автомобилей — для водителей работа в такси и курьерских службах становится способом быстрого заработка»,— сказал руководитель маркетинговых проектов компании Иван Чулков.

В целом по России средняя цена аренды автомобиля на сутки составила более 1,19 тыс. руб. По данным «Авито Услуг», за год средняя цена услуги выросла на 20%.

Михаил Мананников