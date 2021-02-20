Суд отказал КПРФ в иске по поводу проведения памятных акций 23 февраля

Нижегородский райсуд отказал региональному отделению (НРО) КПРФ в удовлетворении иска на действия администрации Нижнего Новгорода. Мэрия отказалась согласовать коммунистам проведение 23 февраля митинга на площади Маркина и автопробега, приуроченного ко Дню Советской армии и военно-морского флота. Городские власти сослались на введенный губернатором режим повышенной готовности и отказались сделать предусмотренное указом исключение для проведения памятных мероприятий.

В НРО КПРФ сообщили, что намерены обжаловать действия городской администрации, посягающие на конституционно гарантированные права, до Верховного суда РФ. По словам юриста Леонида Краснокутского, судебное решение в полном объеме не изготовлено, поэтому мотивировка им пока неясна.

«Мы планировали провести автопробег из 20 машин, в каждой по одному человеку-водителю. Никаких угроз в части распространения коронавируса такой автопробег в принципе создать не может»,– отметил представитель нижегородского обкома КПРФ.

Иван Сергеев