В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным

В Ульяновске полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Как сообщает УМВД РФ по Ульяновской области, сообщение об избиении собаки поступило в дежурную часть ОМВД России по Железнодорожному району Ульяновска 18 февраля.

Сотрудники полиции установили, что на территорию гаражно-строительного кооператива «Сокол» заехал автомобиль, из которого вышел мужчина и палкой стал наносить удары собаке, охраняющей ГСК, после чего покинул территорию гаражей. Собака, находившаяся на цепи и не имевшая возможности полноценно сопротивляться, была избита до такой степени, что еле подавала признаки жизни. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину удалось задержать. Им оказался житель города Самары, 1971 года рождения, который якобы приехал погостить к сестре.

Событие получило широкий резонанс. Губернатор региона Сергей Морозов в Instagram отметил, что «больно смотреть, что натворил нелюдь с верным псом по кличке Боцман». Глава региона обратился к начальнику регионального УМВД с просьбой взять случай на личный контроль. Также по его просьбе региональное Агентство ветеринарии направило своих экспертов для оказания помощи собаке. Обследование показало, что у собаки множественные гематомы, ссадины, переломы левой глазницы и лобной кости черепа, тяжелая черепно-мозговая травма, повреждение левого глаза, смещение позвоночника, неврологический дефицит 3 степени. «Считаю, что за жестокое обращение с животными нужно наказывать по всей строгости закона», – заявил в соцсетях губернатор.

В полиции поясняют, что объяснять свои действия самарец не стал, сославшись на 51 статью Конституции РФ, однако в отделении полиции заявил, что ему плохо и упал на пол, после чего прибывший экипаж скорой помощи проверил его состояние здоровья, не обнаружив каких-либо отклонений.

Сергей Титов, Ульяновск