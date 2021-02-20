Ростовская Дума рассмотрит кандидатуру Ольги Мельниковой на должность главы горздрава

В среду, 24 февраля, депутаты ростовской Думы в рамках 4-го заседания проведут согласование кандидатуры Ольги Мельниковой на должность начальника управления здравоохранения города. Проект решения опубликован на сайте городской администрации.

Сейчас госпожа Мельникова занимает должность и. о. начальника управления здравоохранения. Ольга Мельникова является кандидатом наук. С 1996 года работала врачом-методистом организационно-методического отдела МЛПУЗ «Городская больница №1 им. Семашко», затем в 1997 перешла в городское управление здравоохранения. С 2012 по 2016 год работала главным врачом ростовской больницы №11.

Ранее должность главы горздрава занимала Надежда Левицкая, однако она покинула ее в октябре 2020 года. Тогда же свой пост покинула и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Напомним, в октябре ростовские СМИ сообщили о гибели 13 пациентов в ковидном госпитале на базе ростовской городской больницы № 20. Работавшие в нем врачи заявили, что гибель пациентов произошла из-за нехватки медицинского кислорода. Спустя более двух недель после происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пяти пациентов по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Наталья Шинкарева