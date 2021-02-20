Прокуратура требует очистить улицы в Дзержинском районе Ярославля

В Ярославле прокуратура Дзержинского района города направила в суд документы в отношении подрядной организации ООО «Яравтодор» из-за некачественной уборки улично-дорожной сети в зимний период, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В отношении ООО «Яравтодор» и генерального директора организации составлены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). По данной статье предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц в размере от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для юридических лиц - от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

В пресс-службе прокуратуры пояснили, что в соответствии с муниципальным контрактом, ООО «Яравтодор» обслуживает 95 внутриквартальных проездов, 75 улиц частного сектора и 15 тротуаров района. В частности, ходе проверки были выявлены нарушения требований ГОСТ при выполнении работ по содержанию улично-дорожной сети на улицах Панина, Батова и Труфанова, а также на Тутаевском шоссе и на 4-м Норском переулке.

В прокуратуре отметили, что на этих улицах имеется снежный накат и наледь. На дороге во 2-м Брагинском проезде проверяющие выявили снежный вал более полуметра высотой рядом с пешеходным переходом.

«В адрес организации также внесено представление об устранении выявленных нарушений, рассмотрение которого находится на контроле»,— уточнили в прокуратуре.

Дарья Сабаева