Дело о клевете. Главное.

- 2 июня 2020 года телеканал RT опубликовал ролик о голосовании по поправкам к Конституции. В тот же день Навальный опубликовал этот ролик в своих соцсетях и назвал людей, участвовавших в нем, «продажными холуями», «позором страны», «людьми без совести», «предателями».
- 15 июня на Навального завели уголовное дело за «распространение заведомо ложных сведений». Согласно обвинительному заключению, Навальный оклеветал (ч. 2 ст. 128.1 УК) ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — только его, о других лицах, участвовавших в съемках, ничего в обвинении не сказано.
- Навальный в суде называл дело — «пиаровским процессом»: «Кремлю нужны заголовки: "Навальный оклеветал ветерана"». Оппозиционер указывал: клевета — это ложный факт о конкретном человеке, и добавлял: «Я не знал ничего о его (Артеменко) существовании»,— то есть, по логике оппозиционера, не мог распространять о нем ложные сведения.
- Выступая в прениях, гособвинитель Екатерина Фролова говорила, что стиль Навального в комментариях о ролике RT «указывает на наличие факта возмездности совершенного, а не обусловленность его совершения исключительно активной нравственной позицией». По логике обвинения, Навальный назвал «продажными холуями» участников ролика, в том числе Артеменко, но не доказал, что те брали деньги за съемки, то есть оклеветал. Прокурор Фролова отметила, что в деле есть справка, где Артеменко говорит, что RT ему за съемки не платил.
- Прокуратура посчитала, что «клевета» Навального доказана, и просила оштрафовать его на 950 тыс. руб. Оппозиционер вины не признал. Он и его защита указывали, что эксперты-лингвисты, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, подтверждали, что в высказываниях Навального были суждения, а не факты — поэтому, по мнению защиты, состава преступления не было. Судья огласит решение сегодня в 18:00.