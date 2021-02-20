Есть, что подарить Ароматы и гаджеты для мужчин

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых актуальных в преддверии наступающего праздника бьюти-новинках для сильной половины человечества.

Новый аромат, средство по уходу за бородой, гель от мешков под глазами, супербритва — список подарков пусть и кажется привычным, но своей актуальности он не теряет год от года. Хорошие варианты в том числе и подарочные сертификаты на стрижку или бритье (такие как раз придумали в концептуальном мужском пространстве Barberia Numero Uno), и персонификация — заказать гравировку с поздравлением на флаконе духов можно в эти дни в ЦУМе (например, при покупке аромата Penhaligon`s). Определитесь, что вам кажется более подходящим для вашего мужчины, и не теряйте времени — его осталось не так много.

Giorgio Armani

Новая коллекция ухода за кожей для мужчин Armani Men состоит из трех продуктов: очищающего геля, лосьона и увлажняющего крема.

Clarins

Новинки: тонизирующий гель для лица Gel Energisant снимет следы усталости, а гель для кожи вокруг глаз Gel Energisant Yeux с роликовым аппликатором быстро уберет отеки.

Memo

Парфюмерная вода Sintra с нотами петитгрейна, ванили, мускуса, зефира и пастилы.

Nuxe

Увлажняющий гель для лица Nuxe Men восстанавливает энергию кожи, матирует жирные участки лица. Можно наносить после бритья.

Foreo

Обновленный гаджет LUNA3 Men очищает кожу, делает массаж и готовит кожу к бритью.

Hugo Boss

Обновление классического аромата 1995 года — туалетная вода Hugo Man c нотами зеленого яблока и древесным аккордом пихтового бальзама.

Gillette

Новая коллекция King C. Gillette предназначается для ухода за кожей лица, бородой, усами и щетиной в домашних условиях. В нее вошли гели для бритья, бальзамы, масла для бороды, триммер и бритва.

Ирина Кириенко