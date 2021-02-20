В ГУФСИН опровергли информацию об истреблении кошек в уральской колонии

Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области назвала недостоверной информацию о жестоком обращении с кошками, проживающими на территории исправительной колонии №10 в Екатеринбурге. В качестве доказательства она предоставила свежие фотографии кошек из колонии. Ранее агентство Ura.ru сообщило, что сотрудники ИК-10 якобы массово изымают кошек у заключенных и сжигают их в печах.

«Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники ГУФСИН, осужденные любят домашних животных, заботятся о них, ветеринарные специалисты лечат их, когда это требуется»,— сообщил пресс-секретарь ГУФСИН Александр Левченко, добавив, что на территориях уральских колоний «почти все кошатники».





По данным пресс-службы, все кошки ежегодно вакцинируются от бешенства, на них заведены ветеринарные паспорта. Их разрешено содержать осужденным и передавать частным лицам.

Ирина Пичурина