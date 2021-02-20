Президент Бразилии назначил главой Petrobras бывшего министра обороны страны

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в пятницу вечером на своей странице в Facebook, что назначает новым главой государственной нефтяной компании Petroleo Brasileiro (Petrobras) бывшего министра обороны страны генерала Жоакима Силва и Луну. Это будет первый руководитель-военный в Petrobras с 1980-х годов, когда в стране закончился период военной диктатуры.

Нынешний глава Petrobras Роберту Кастелу Бранку занял эту должность 1 января 2019 года — в день вступления на должность президента Бразилии самого Жаира Болсонару. За эти два года он успел не просто провести компанию через тяжелый период пандемии, но и сократить ее долги. Однако господин Бранку высказывался против вмешательства государства в дела публичной нефтяной компании, открытую конкуренцию на рынке, а также разработал долгосрочный план развития компании, предполагающий продажу ряда убыточных активов. При этом Petrobras подняла цены на топливо в стране, чтобы довести их до рыночного уровня и быть конкурентоспособной на рынке. Все эти действия господина Бранку вызывали одобрение у инвесторов, но привели к массовым демонстрациям работников сферы сельского хозяйства, которые грозились провести общенациональную забастовку.

В пятницу, господин Болсонару заявил на пресс-конференции, что правительство «никогда не вмешается ни в дела этой великой компании, ни в ее политику ценообразования», однако отметил, что Petrobras может повышать цены только до тех пор, пока этот процесс «предсказуем» и «прозрачен». Сразу после объявления о смене руководителя акции Petrobras обвалились на 6,6%.

Petrobras заявила, что получила уведомление от Министерства энергетики страны о запросе президента на проведение внеоочередного собрания совета директоров, чтобы проголосовать за назначение господина Луны. Срок правления господина Бранку заканчивается ровно через месяц, 20 марта.

Кирилл Сарханянц