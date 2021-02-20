Правительство РФ в мае представит новую «фронтальную стратегию развития экономики»

Правительство РФ к середине мая подготовит «фронтальную стратегию развития экономики»,— сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на заседании коллегии министерства промышленности и торговли Татарстана, прошедшем сегодня в Казани.

«В правительстве активно ведется работа — она должна завершиться по поручению председателя правительства в середине мая — над разработкой так называемой фронтальной стратегией развития экономики», — сказал он.

По словам господина Борисова, стартегия «будет предложена президенту страны» и «ставит целью достижения краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных перспектив российской экономки».

Существующие 83 отраслевые стратегии, хоть и «дают ответы, где мы находимся, куда мы должны прийти и через какие мероприятия», но «слабо связаны между собой», считает господин Борисов. Фронтальная стратегия, по словам вице-премьера, должна стать «единым документом, который бы давал четкие ориентиры по ожидаемым изменениям и победам».

Юрий Борисов сообщил, что совместно с вице-премьером Андреем Белоусовым руководит рабочей группой по разработке стратегии развития промышленности в составе будущего документа. «Мы выделили там семь основных направлений, в которых можно ожидать серьезные изменения»,— сказал господин Борисов . В их числе он назвал «Индустрию 4.0» – «общее направление развития всей промышленности».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"