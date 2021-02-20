Прокуратура проводит проверку после отравления школьников в Тольятти

По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого прокуратура Автозаводского района Тольятти организовала проверку после отравления 34 детей в школе №43, сообщается на сайте регионального надзорного органа.

«К проведению проверки привлечены сотрудники Роспотребнадзора»,— сказано в сообщении.

Ранее следственный орган возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В прошлом месяце было возбуждено уголовное дело об отравлении в столовой школы №75 в Тольятти. Пострадали 32 человека, из которых 24 — учащиеся, еще восемь — работники пищеблока. Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

По предварительным данным, продукты питания в обе школы поставляла одна организация.

Сабрина Самедова