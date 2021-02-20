Новороссийские моряки просят ITF помочь им в репатриации с греческого танкера

Трое членов экипажа танкера Marvin Star греческой компании Marvin Shipping обратились в Российский профсоюз моряков (член Международной федерации транспортников, ITF) с просьбой помочь им вернуться домой. Речь идет о моряках из Новороссийска, которые около года остаются на борту судна. По данным профсоюза, судовладелец постоянно продлевает контракты, которые должны были закончится еще летом. Вместе с тем моряки перестали получать заработную плату в декабре 2020 года.

Все это время танкер работает между портами Сингапура, Малайзии и Индонезии. В последнее время на судне наблюдаются перебои с поставками продуктов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР по факту захвата пиратами моряка из Краснодарского края возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 206 УК РФ (захват заложника) и ч. 3 ст. 227 УК РФ (пиратство).

Наталья Решетняк